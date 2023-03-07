Степанова Акилина Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова Акилина Фотиевна

Степанова Акилина Фотиевна

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Степанов Петр Степанович

Отец ребёнка: Степанов Степан Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович

Отец ребёнка: Степанов Степан Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Степанов Степан Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов (кузьмин) Евтихий Степанович

Отец ребёнка: Степанов Степан Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Степан Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close