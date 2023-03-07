Степанова Акилина Фотиевна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Степанов Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович
Отец ребёнка: Степанов Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Степанов Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов (кузьмин) Евтихий Степанович
Отец ребёнка: Степанов Степан Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно