Вердеревский Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Вердеревский Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Вердеревская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Вердеревский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Вердеревская Екатерина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
поручик артиллерии
Смерть
1796