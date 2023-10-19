Вердеревский Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вердеревский Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Вердеревский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Вердеревская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Вердеревский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Вердеревская Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
поручик артиллерии
Смерть
1796
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