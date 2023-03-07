Елькина Марва Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Агафия Трифонова
Отец ребёнка: Елькин Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Елькин Трофим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно