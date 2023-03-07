Елькина Марва Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина Марва Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Агафия Трифонова

Отец ребёнка: Елькин Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Елькин Симион Трофимов

Отец ребёнка: Елькин Трофим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елькин Трофим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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