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(Тараш) Елена Сергеевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

20.10.1875

Дата смерти

15.02.1880

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1875

Отец: Тараш Сергей Саввич

Мать: Тараш Христина Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
15.02.1880
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-горячка
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