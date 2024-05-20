(Бабишкина Бабашкина) Марья Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1855
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 1 год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел опи... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 5 26 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомос... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 10 25 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные вед... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 15 23 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты докум... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 20 23 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докум... Показать все
Смерть
После 1855