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Юрий Ерофеев
Юрий Ерофеев
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Место рождения
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения
1751
Дата смерти
1805
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец:
?
Мать:
?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1805
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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