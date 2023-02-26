Юрий Ерофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрий Ерофеев

Юрий Ерофеев

avatar

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1751

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1805
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close