Симбирцева Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симбирцева Агриппина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1851

Дочь: Татьяна Спиридоновна

Отец ребёнка: Симбирцев Спиридон Илларионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Симбирцев Онисим Спиридонович

Отец ребёнка: Симбирцев Спиридон Илларионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кемаева Ирина Симбирцева

Отец ребёнка: Симбирцев Спиридон Илларионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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