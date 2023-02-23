Симбирцева Агриппина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1851
Дочь: Татьяна Спиридоновна
Отец ребёнка: Симбирцев Спиридон Илларионович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Симбирцев Онисим Спиридонович
Отец ребёнка: Симбирцев Спиридон Илларионович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кемаева Ирина Симбирцева
Отец ребёнка: Симбирцев Спиридон Илларионович
Смерть
Неизвестно