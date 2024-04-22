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Засорин Андрей Андреевич

Место рождения

Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

С 1874 по 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1874 по 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
19.04.1896

Жена: Засорина Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
17.12.1897

Сын: Засорин Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Засорина Ксения Антоновна

Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.08.1899

Сын: Засорин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Засорина Ксения Антоновна

Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.10.1901

Сын: Засорин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Засорина Ксения Антоновна

Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.07.1902

Сын: Засорин Аким Андреевич

Мать ребёнка: Засорина Ксения Антоновна

Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.08.1916

Сын: Засорин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Засорина Ксения Антоновна

Смерть
Неизвестно
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