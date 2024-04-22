Засорин Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияС 1874 по 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1874 по 1875
Бракосочетание
19.04.1896
Рождение ребёнка
17.12.1897
Сын: Засорин Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Засорина Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
10.08.1899
Сын: Засорин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Засорина Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
10.10.1901
Мать ребёнка: Засорина Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
06.07.1902
Мать ребёнка: Засорина Ксения Антоновна
Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.08.1916
Мать ребёнка: Засорина Ксения Антоновна
Смерть
Неизвестно