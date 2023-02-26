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Angst Jean

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Место рождения

Erstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja

Дата рождения

После 21.01.1608

Дата смерти

01.09.1678

Пол

Мужской

Отец

До 1589 г.р.

Мать

До 1591 г.р.

Жена

Дети

До 1642 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 21.01.1608

Отец: Angst Christophe

Мать: Angst Anna

Erstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
Рождение ребёнка
До 1642

Дочь: Schneider Anna

Мать ребёнка: Angst Catherine

Erstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Angst Catherine

Смерть
01.09.1678
Erstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
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