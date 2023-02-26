Angst Jean
Место рожденияErstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
Дата рожденияПосле 21.01.1608
Дата смерти01.09.1678
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 21.01.1608
Отец: Angst Christophe
Мать: Angst Anna
Erstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
Рождение ребёнка
До 1642
Дочь: Schneider Anna
Мать ребёнка: Angst Catherine
Erstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Angst Catherine
Смерть
01.09.1678
Erstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja