Семевская (Шишкова) Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1824
Дата смерти26.06.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1849
Сын: Семевский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич
Рождение ребёнка
20.08.1850
Сын: Семевский Арсений Васильевич
Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич
Рождение ребёнка
25.05.1852
Сын: Семевский Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич
Рождение ребёнка
13.03.1857
Дочь: София Васильевна
Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич
Рождение ребёнка
21.03.1861
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич
Рождение ребёнка
09.03.1862
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Семевский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич
Смерть
26.06.1867
Похороны
Неизвестно
Щепец, Палкинский муниципальный район, Псковская область