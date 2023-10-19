Семевская (Шишкова) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семевская (Шишкова) Софья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1824

Дата смерти

26.06.1867

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1849

Сын: Семевский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич

Рождение ребёнка
20.08.1850

Сын: Семевский Арсений Васильевич

Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич

Рождение ребёнка
25.05.1852

Сын: Семевский Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич

Рождение ребёнка
13.03.1857

Дочь: София Васильевна

Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич

Рождение ребёнка
21.03.1861

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич

Рождение ребёнка
09.03.1862

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Семевский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Семевский Василий Арсеньевич

Смерть
26.06.1867
Похороны
Неизвестно
Щепец, Палкинский муниципальный район, Псковская область
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