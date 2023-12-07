Иван Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Пантелеймон Евтеевич
Мать: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Александра Елисеевна
Рождение ребёнка
05.04.1840
Сын: Терентий Иванович
Мать ребёнка: Александра Елисеевна
Рождение ребёнка
14.04.1843
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Александра Елисеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ермил Иванович
Мать ребёнка: Александра Елисеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Александра Елисеевна
Рождение ребёнка
18.04.1850
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Александра Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Елисеевна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
1850