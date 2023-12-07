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Иван Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Пантелеймон Евтеевич

Мать: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Савельев Иван Иванович

Мать ребёнка: Александра Елисеевна

Рождение ребёнка
05.04.1840

Сын: Терентий Иванович

Мать ребёнка: Александра Елисеевна

Рождение ребёнка
14.04.1843

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Александра Елисеевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ермил Иванович

Мать ребёнка: Александра Елисеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Александра Елисеевна

Рождение ребёнка
18.04.1850

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Александра Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
1850
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