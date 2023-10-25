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Гумеров Никита Минурович
Гумеров Никита Минурович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2003
Пол
Мужской
Отец
Гумеров Минур
Мать
Гумерова (Васильева) Наталья Сафроновна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2003
Отец:
Гумеров Минур
Мать:
Гумерова Наталья Сафроновна
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