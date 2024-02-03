Благинина Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Благинина Степанида Дмитриева
Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Благинина Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Благинина Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно