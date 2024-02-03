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Благинина Ксения Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Благинина Степанида Дмитриева

Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Дмитриев

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Благинина Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Дмитриев

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Благинина Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Дмитриев

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Дмитрей Дмитриев

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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