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Мартынов Федор Петрович

Место рождения

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Мартынов Сидор Федорович

Мать ребёнка: ?

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мартынов Яков Федорович

Мать ребёнка: ?

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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