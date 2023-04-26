Мартынов Федор Петрович
Место рожденияДеревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: ?
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: ?
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно