Шелепин Максим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1669
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Шелепин Василий
Рождение ребёнка
1714
Сын: Шелепин Григорий Максимович
Мать ребёнка: Шелепина Варвара Ларионовна
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: Шелепина Варвара Ларионовна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Шелепин Алексей Максимович
Мать ребёнка: Шелепина Варвара Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748