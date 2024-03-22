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Шелепин Максим Васильевич

Место рождения

Помыгалово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1669

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Шелепин Василий

Мать: не указана

Помыгалово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Шелепин Григорий Максимович

Мать ребёнка: Шелепина Варвара Ларионовна

Помыгалово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Шелепин Иван Максимович

Мать ребёнка: Шелепина Варвара Ларионовна

Помыгалово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Шелепин Алексей Максимович

Мать ребёнка: Шелепина Варвара Ларионовна

Помыгалово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепина Варвара Ларионовна

Место жительства
Неизвестно
Помыгалово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1748
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