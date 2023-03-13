Околзина Пелагея Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Околзинъ Тимофей
Отец ребёнка: Околзинъ Сергей
Рамодановка
Рождение ребёнка
1783
Сын: Околзинъ Потапъ
Отец ребёнка: Околзинъ Сергей
Рамодановка
Рождение ребёнка
1786
Сын: Околзинъ Архипъ
Отец ребёнка: Околзинъ Сергей
Рамодановка
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Околзинъ Сергей
Рамодановка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Околзинъ Федоръ
Отец ребёнка: Околзинъ Сергей
Рамодановка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Околзинъ Сергей
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Околзинъ Сергей