Околзина Пелагея Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околзина Пелагея Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Околзинъ Тимофей

Отец ребёнка: Околзинъ Сергей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1783

Сын: Околзинъ Потапъ

Отец ребёнка: Околзинъ Сергей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1786

Сын: Околзинъ Архипъ

Отец ребёнка: Околзинъ Сергей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Околзинъ Сергей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Околзинъ Федоръ

Отец ребёнка: Околзинъ Сергей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Околзинъ Сергей

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околзинъ Сергей

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