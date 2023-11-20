(Kuzmichiov Кузьмичёва) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kuzmichiov Кузьмичёва) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Пол

Женский

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Kuzmichiov-Кузьмичёв Пётр

Мать: Анисья

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