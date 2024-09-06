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Благинина Катерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Иван Семенов

Место жительства
Неизвестно
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Благинина (Благинина) Ирина Иванова (Мл.)

Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Благинин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Благинин Ефим Иванов

Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Благинина Марья Иванова (Мл.)

Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Благинин Иван Иванов

Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Благинин Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Благинин Дмитрей Иванов

Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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