Благинина Катерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Благинина (Благинина) Ирина Иванова (Мл.)
Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Благинин Ефим Иванов
Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Благинина Марья Иванова (Мл.)
Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Благинин Иван Иванов
Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Благинин Иван Семенов
Смерть
Неизвестно