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Кубышкин Александр Владимирович
Кубышкин Александр Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.1981
Пол
Мужской
Отец
Кубышкин Владимир Викторович
1956 г.р.
Мать
Кубышкина (Флягина) Лидия Александровна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1981
Отец:
Кубышкин Владимир Викторович
Мать:
Кубышкина Лидия Александровна
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