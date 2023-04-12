Кубышкин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышкин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1981

Отец: Кубышкин Владимир Викторович

Мать: Кубышкина Лидия Александровна

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