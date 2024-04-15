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Романченко Матрона Даниловна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.03.1893 ст.

Дата смерти

22.11.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1893 ст.

Отец: Романченко Даниил Павлович

Мать: Романченко Мария Васильевна

Кровное, Сумська область
Крещение
27.03.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
22.11.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYPC?i=49&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.11.1895 ст.
на приходском кладбище
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