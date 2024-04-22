Стефанова Пераскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанова Пераскева Васильевна

Место рождения

Никольское, Больше-Фроловская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Больше-Фроловская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
12.01.1881 ст.

Муж: Гурьев Косма (Козьма) Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1883 ст.

Сын: Гурьев Трофим Козмич

Отец ребёнка: Гурьев Косма (Козьма) Дмитриевич

Никольское, Больше-Фроловская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1885 ст.

Дочь: Гурьева-Гурихина Феодосия Козминична

Отец ребёнка: Гурьев Косма (Козьма) Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1886

Дочь: Гурьева Мария Косминична

Отец ребёнка: Гурьев Косма (Козьма) Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1888 ст.

Сын: Гурьев-Гурахин Иоанн (Иван) Космич

Отец ребёнка: Гурьев Косма (Козьма) Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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