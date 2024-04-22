Стефанова Пераскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Бракосочетание
12.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
21.07.1883 ст.
Сын: Гурьев Трофим Козмич
Отец ребёнка: Гурьев Косма (Козьма) Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.05.1885 ст.
Дочь: Гурьева-Гурихина Феодосия Козминична
Отец ребёнка: Гурьев Косма (Козьма) Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.07.1886
Дочь: Гурьева Мария Косминична
Отец ребёнка: Гурьев Косма (Козьма) Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.11.1888 ст.
Сын: Гурьев-Гурахин Иоанн (Иван) Космич
Отец ребёнка: Гурьев Косма (Козьма) Дмитриевич
Смерть
Неизвестно