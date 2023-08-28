Руднева Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуднева Анна Васильева

Руднева Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Вукол Павлов

Рождение ребёнка
1874

Сын: Руднев Аникандр (Никон) Вуколов

Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.09.1876

Дочь: Попова (Руднева) София Вуколова

Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Руднев Яков Вуколов (первый)

Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.04.1886

Дочь: (Руднева) Ирина Вуколова

Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мелихова (Руднева) Акилина Вуколова

Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.05.1887

Сын: Руднев Яков Вуколов (второй)

Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.02.1890

Сын: Руднев Семен Вуколов

Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.09.1892

Сын: Руднев Димитрий Вуколов

Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.10.1893

Сын: Руднев Казьма Вуколов

Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.