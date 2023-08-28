Руднева Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Руднев Вукол Павлов
Рождение ребёнка
1874
Сын: Руднев Аникандр (Никон) Вуколов
Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов
Рождение ребёнка
19.09.1876
Дочь: Попова (Руднева) София Вуколова
Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Руднев Яков Вуколов (первый)
Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов
Рождение ребёнка
07.04.1886
Дочь: (Руднева) Ирина Вуколова
Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мелихова (Руднева) Акилина Вуколова
Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов
Рождение ребёнка
01.05.1887
Сын: Руднев Яков Вуколов (второй)
Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов
Рождение ребёнка
03.02.1890
Сын: Руднев Семен Вуколов
Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов
Рождение ребёнка
21.09.1892
Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов
Рождение ребёнка
30.10.1893
Отец ребёнка: Руднев Вукол Павлов
Смерть
Неизвестно