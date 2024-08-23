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Матвей Зотович

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После ?.03.1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Зот Иванович

Мать: Анастасия Денисовна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Степанида Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Мария Ивановна

Смерть
После ?.03.1816

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