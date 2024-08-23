Матвей Зотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле ?.03.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Зот Иванович
Мать: Анастасия Денисовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Степанида Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Мария Ивановна
Смерть
После ?.03.1816