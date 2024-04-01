Nn
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулебакин Иван
Рождение ребёнка
1710
Сын: Кулебакин Михайло
Отец ребёнка: Кулебакин Иван
Рождение ребёнка
1715
Сын: Кулебакин Василий
Отец ребёнка: Кулебакин Иван
Рождение ребёнка
1727
Сын: Кулебакин Федор
Отец ребёнка: Кулебакин Иван
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кулебакин Максим
Отец ребёнка: Кулебакин Иван
Смерть
Неизвестно