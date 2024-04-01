Nn — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nn

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1673 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулебакин Иван

Рождение ребёнка
1710

Сын: Кулебакин Михайло

Отец ребёнка: Кулебакин Иван

Рождение ребёнка
1715

Сын: Кулебакин Василий

Отец ребёнка: Кулебакин Иван

Рождение ребёнка
1727

Сын: Кулебакин Федор

Отец ребёнка: Кулебакин Иван

Рождение ребёнка
1738

Сын: Кулебакин Максим

Отец ребёнка: Кулебакин Иван

Смерть
Неизвестно

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