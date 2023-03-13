Черепинина (Зайцева) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1899
Муж: Черепининъ Алексей
Рождение ребёнка
05.02.1901
Сын: Черепининъ Лука
Отец ребёнка: Черепининъ Алексей
Рождение ребёнка
14.11.1902
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Черепининъ Алексей
Рождение ребёнка
26.02.1907
Сын: Черепининъ Василий
Отец ребёнка: Черепининъ Алексей
Рождение ребёнка
15.08.1909
Сын: Черепининъ Владимиръ
Отец ребёнка: Черепининъ Алексей
Рождение ребёнка
03.10.1911
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Черепининъ Алексей
Рождение ребёнка
10.01.1914
Сын: Черепининъ Тимофей
Отец ребёнка: Черепининъ Алексей
Ново-Покровский хутор
Рождение ребёнка
02.10.1915
Сын: Черепининъ Михаилъ
Отец ребёнка: Черепининъ Алексей
Рождение ребёнка
10.01.1918
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Черепининъ Алексей