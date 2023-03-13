Черепинина (Зайцева) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепинина (Зайцева) Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1899

Муж: Черепининъ Алексей

Рождение ребёнка
05.02.1901

Сын: Черепининъ Лука

Отец ребёнка: Черепининъ Алексей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1902

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Черепининъ Алексей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1907

Сын: Черепининъ Василий

Отец ребёнка: Черепининъ Алексей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1909

Сын: Черепининъ Владимиръ

Отец ребёнка: Черепининъ Алексей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1911

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Черепининъ Алексей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1914

Сын: Черепининъ Тимофей

Отец ребёнка: Черепининъ Алексей

Ново-Покровский хутор
Рождение ребёнка
02.10.1915

Сын: Черепининъ Михаилъ

Отец ребёнка: Черепининъ Алексей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1918

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Черепининъ Алексей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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