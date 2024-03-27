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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1870 г.р.
1879 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадин Елисей Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадин Елисей Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадин Елисей Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадин Елисей Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадин Елисей Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадин Елисей Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадин Елисей Яковлев

Рождение ребёнка
1870

Сын: Фадин Филипп Елисеев

Отец ребёнка: Фадин Елисей Яковлев

Рождение ребёнка
1879

Сын: Фадин Федор Елисеев

Отец ребёнка: Фадин Елисей Яковлев

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