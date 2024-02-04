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Кошелева Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Костенев Иван

Мать: Костенева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Николай Сидорович

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кошелева Елена Сидоровна

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кошелев Константин Сидорович

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Кошелева Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кошелев Петр Сидорович

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кошелев Петр Сидорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кошелева Антонина Сидоровна

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кошелев Иван Сидорович

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кошелева Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кошелева Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Рождение ребёнка
08.05.1916

Дочь: Бобылева (Кошелева) Наталья Сидоровна

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Кошелева Серафима Сидоровна

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кошелева татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кошелев Семен Сидорович

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Кошелева Александра Сидоровна

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович

Смерть
Неизвестно

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