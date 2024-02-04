Кошелева Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Отец: Костенев Иван
Мать: Костенева Екатерина
Сын: Кошелев Николай Сидорович
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович
Дочь: Кошелева Елена Сидоровна
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович
Сын: Кошелев Константин Сидорович
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович
Дочь: Кошелева Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Кошелева Антонина Сидоровна
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович
Дочь: Кошелева Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович
Дочь: Кошелева Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович
Дочь: Бобылева (Кошелева) Наталья Сидоровна
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович
Дочь: Кошелева Серафима Сидоровна
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович
Дочь: Кошелева татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович
Дочь: Кошелева Александра Сидоровна
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Илларионович