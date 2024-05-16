Пезик Пелагея Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пезик Пелагея Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пезик Емельян Константинович

Рождение ребёнка
06.02.1887

Дочь: Пезик Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Пезик Емельян Константинович

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
29.12.1888

Сын: Пезик Василий Емельянович

Отец ребёнка: Пезик Емельян Константинович

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
15.10.1891

Сын: Пезик Ефимий Емельянович

Отец ребёнка: Пезик Емельян Константинович

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
25.10.1892

Сын: Пезик Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Пезик Емельян Константинович

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
08.03.1895

Сын: Пезик Кирилл Емельянович

Отец ребёнка: Пезик Емельян Константинович

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
29.03.1898

Сын: Пезик Марк Емельянович

Отец ребёнка: Пезик Емельян Константинович

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Смерть
Неизвестно

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