Пезик Пелагея Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1887
Дочь: Пезик Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Пезик Емельян Константинович
Рождение ребёнка
29.12.1888
Сын: Пезик Василий Емельянович
Отец ребёнка: Пезик Емельян Константинович
Рождение ребёнка
15.10.1891
Отец ребёнка: Пезик Емельян Константинович
Рождение ребёнка
25.10.1892
Сын: Пезик Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Пезик Емельян Константинович
Рождение ребёнка
08.03.1895
Отец ребёнка: Пезик Емельян Константинович
Рождение ребёнка
29.03.1898
Отец ребёнка: Пезик Емельян Константинович
Смерть
Неизвестно