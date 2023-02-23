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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Горюнов Поликарп Сильвестрович
Отец ребёнка: Горюнов Сильвестр
Село Казарка , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горюнов Петр Сильвестрович
Отец ребёнка: Горюнов Сильвестр
Село Казарка , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно