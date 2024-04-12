Икрина (Кыскина) Улитта Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Кыскина) Улитта Иосифова

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Кыскин (кискин) Иосиф

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.05.1823

Муж: Икрин Анисим (Онисим) Иванов

Рождение ребёнка
13.03.1824

Сын: Икрин Венедикт Анисимов

Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Икрин Викентий Анисимов (Онисимов)

Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов

Рождение ребёнка
12.02.1829

Сын: Икрин Мелетий (Мелентий) Анисимов (Онисимов)

Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1831

Дочь: Агапия Анисимова

Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1833

Сын: Икрин Павел Анисимов

Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1835

Сын: Икрин Гаврил Анисимов

Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1836

Сын: Икрин Петр Анисимов

Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1839

Дочь: Павла Онисимова

Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1840

Дочь: Пелагия Анисимова

Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.09.1845

Дочь: Вера Онисимова

Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Икрин Филипп Анисимов

Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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