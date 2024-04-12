Икрина (Кыскина) Улитта Иосифова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Кыскин (кискин) Иосиф
Бракосочетание
17.05.1823
Рождение ребёнка
13.03.1824
Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Икрин Викентий Анисимов (Онисимов)
Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов
Рождение ребёнка
12.02.1829
Сын: Икрин Мелетий (Мелентий) Анисимов (Онисимов)
Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов
Рождение ребёнка
15.04.1831
Дочь: Агапия Анисимова
Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов
Рождение ребёнка
23.09.1833
Сын: Икрин Павел Анисимов
Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов
Рождение ребёнка
26.03.1835
Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов
Рождение ребёнка
25.06.1836
Сын: Икрин Петр Анисимов
Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов
Рождение ребёнка
03.06.1839
Дочь: Павла Онисимова
Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов
Рождение ребёнка
03.10.1840
Дочь: Пелагия Анисимова
Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов
Рождение ребёнка
18.09.1845
Дочь: Вера Онисимова
Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Икрин Анисим (Онисим) Иванов
Смерть
Неизвестно