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Сулимовъ Петръ

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Сулимовъ Яковъ

Мать: не указана

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулимова (Швецова) Катерина

Рождение ребёнка
1788

Сын: Сулимовъ Анисимъ

Мать ребёнка: Сулимова (Швецова) Катерина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Сулимовъ Егоръ

Мать ребёнка: Сулимова (Швецова) Катерина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сулимовъ Никонъ

Мать ребёнка: Сулимова (Швецова) Катерина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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