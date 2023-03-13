Сулимовъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1768
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Сулимовъ Яковъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Сын: Сулимовъ Анисимъ
Мать ребёнка: Сулимова (Швецова) Катерина
Рождение ребёнка
1791
Сын: Сулимовъ Егоръ
Мать ребёнка: Сулимова (Швецова) Катерина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сулимовъ Никонъ
Мать ребёнка: Сулимова (Швецова) Катерина