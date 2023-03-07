Солодовников Алексей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовникова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовникова Елена Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Смерть
Неизвестно