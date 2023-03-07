Солодовников Алексей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Алексей Евгеньевич

Солодовников Алексей Евгеньевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солодовников Евгений Алексеевич

Мать: Солодовникова Антонина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовникова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовникова Елена Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Елена Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close