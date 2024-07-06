Чесноков Михаил 21.09.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чесноков Михаил

Место рождения

Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Дата рождения

21.09.1876

Дата смерти

15.03.1948

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1876

Отец: Чесноков Григорий

Мать: не указана

Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мельникова) Пелагея

Рождение ребёнка
24.03.1913

Сын: Чесноков Василий

Мать ребёнка: (Мельникова) Пелагея

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1914

Сын: Чесноков Борис

Мать ребёнка: (Мельникова) Пелагея

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.03.1948

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