Чесноков Михаил
Место рожденияРоссия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Дата рождения21.09.1876
Дата смерти15.03.1948
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1876
Отец: Чесноков Григорий
Мать: не указана
Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мельникова) Пелагея
Рождение ребёнка
24.03.1913
Сын: Чесноков Василий
Мать ребёнка: (Мельникова) Пелагея
Рождение ребёнка
24.07.1914
Сын: Чесноков Борис
Мать ребёнка: (Мельникова) Пелагея
Смерть
15.03.1948