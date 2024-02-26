Воинов Владлен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинов Владлен

Воинов Владлен

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.08.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
27.08.1999

Жена: Воинова Юлия

г. Богородицк
Рождение ребёнка
26.07.2002

Дочь: Валерия

Мать ребёнка: Воинова Юлия

г. Новомосковск
Рождение ребёнка
10.03.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воинова Юлия

г. Новомосковск
Рождение ребёнка
16.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воинова Юлия

г. Новомосковск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close