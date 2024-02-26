Воинов Владлен
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.08.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.08.1999
Жена: Воинова Юлия
г. Богородицк
Рождение ребёнка
26.07.2002
Дочь: Валерия
Мать ребёнка: Воинова Юлия
г. Новомосковск
Рождение ребёнка
10.03.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воинова Юлия
г. Новомосковск
Рождение ребёнка
16.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воинова Юлия
г. Новомосковск