Бутырина Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутырина Екатерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Бутыринъ Степанъ

Отец ребёнка: Бутыринъ Петръ Ивановъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Бутыринъ Петръ Ивановъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Бутыринъ Петръ Ивановъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Бутыринъ Сергей

Отец ребёнка: Бутыринъ Петръ Ивановъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Бутыринъ Алексей

Отец ребёнка: Бутыринъ Петръ Ивановъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутыринъ Петръ Ивановъ

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