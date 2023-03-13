Бутырина Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1709
Сын: Бутыринъ Степанъ
Отец ребёнка: Бутыринъ Петръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Бутыринъ Петръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Бутыринъ Петръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1714
Сын: Бутыринъ Сергей
Отец ребёнка: Бутыринъ Петръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1718
Сын: Бутыринъ Алексей
Отец ребёнка: Бутыринъ Петръ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно