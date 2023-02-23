(Дорогова) Елена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дорогова) Елена Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1898

Муж: Леонтьев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1900

Сын: Леонтьев Дионисий Алексеевич

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
28.03.1908

Сын: Леонтьев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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