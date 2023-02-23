(Дорогова) Елена Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
20.04.1900
Сын: Леонтьев Дионисий Алексеевич
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.1908
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно