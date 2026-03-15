Сухова (Барышникова) Мария Емелиановна
женский, родилась 1806, Самара, Самара, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецБарышников Емельян АндреевичНеизвестно г.р.
МатьБарышникова Елена МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сухов Семен Михайлович1799 ст. г.р.
Дети
Сухов Илья Семенович1823 ст. г.р.
(Сухова) Екатерина Семеновна1831 ст. г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Сухов Илья Семенович
Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: (Сухова) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Сухов Лупп Семенович
Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1839 ст.
Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: (Сухова) Ефкия ? Семеновна
Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: (Сухова) Афимья Семеновна
Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович
Смерть
Неизвестно