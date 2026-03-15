Сухова (Барышникова) Мария Емелиановна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Сухова (Барышникова) Мария Емелиановна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1806, Самара, Самара, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Барышников Емельян АндреевичНеизвестно г.р.
Мать
Барышникова Елена МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сухов Семен Михайлович1799 ст. г.р.
Дети
Сухов Илья Семенович1823 ст. г.р.
(Сухова) Екатерина Семеновна1831 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Барышников Емельян Андреевич

Мать: Барышникова Елена Михайловна

Самара, Самара, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Сухов Илья Семенович

Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: (Сухова) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1837

Сын: Сухов Лупп Семенович

Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Сухов Василий Семенович

Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: (Сухова) Ефкия ? Семеновна

Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: (Сухова) Афимья Семеновна

Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

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