Домна Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти25.04.1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Евтей Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Григорий Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Смерть
25.04.1795