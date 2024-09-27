Домна Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

25.04.1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Евтей Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Григорий Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Смерть
25.04.1795

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