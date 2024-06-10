Анденок Дария Григорьева 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Дария Григорьева

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попихайлова (Анденкова) Агафья Карповна

Отец ребёнка: Анденок Карп Иванов

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анденок Карп Иванов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Анденок Наум Карпович

Отец ребёнка: Анденок Карп Иванов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Анденок Яков Карпов

Отец ребёнка: Анденок Карп Иванов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Даниловская (Анденкова) Марфа Карповна

Отец ребёнка: Анденок Карп Иванов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Анденок Даниил Карпов

Отец ребёнка: Анденок Карп Иванов

Камень, Чернігівська область

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