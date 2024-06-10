Анденок Дария Григорьева
Место рождения
Дата рождения1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попихайлова (Анденкова) Агафья Карповна
Отец ребёнка: Анденок Карп Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анденок Карп Иванов
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Анденок Карп Иванов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Анденок Яков Карпов
Отец ребёнка: Анденок Карп Иванов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Даниловская (Анденкова) Марфа Карповна
Отец ребёнка: Анденок Карп Иванов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Анденок Карп Иванов