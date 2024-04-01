Трушникова (Шохтина) Анастасия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушникова (Шохтина) Анастасия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушников Лазарь Федороа

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Трушникова) Ирина Лазарева

Отец ребёнка: Трушников Лазарь Федороа

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Трушников Максим Лазарев

Отец ребёнка: Трушников Лазарь Федороа

Смерть
Неизвестно

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