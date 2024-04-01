Трушникова (Шохтина) Анастасия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: (Трушникова) Ирина Лазарева
Отец ребёнка: Трушников Лазарь Федороа
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Трушников Лазарь Федороа
Смерть
Неизвестно