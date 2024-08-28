Илясов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиПосле 1925
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Илясов Василий Уварович
Мать: Илясова Дарья Косьмина
Бракосочетание
16.01.1900
ГААК ф. 144 оп.6 д.108 л.101
Рождение ребёнка
17.02.1901
Мать ребёнка: Илясова (Кочаринская) Елена Васильевна
ГААК ф. 144 оп.6 д.385 л.10
Рождение ребёнка
29.05.1903
Мать ребёнка: Илясова (Кочаринская) Елена Васильевна
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 115 Воспреемник - Качаринский Дмитрий Васильевич (дядя, родной брат матери)
Рождение ребёнка
11.08.1904
Мать ребёнка: Илясова (Кочаринская) Елена Васильевна
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л.185 воспреемник - Кочаринский Андрей Васильевич (дядя)
Рождение ребёнка
12.01.1906
Мать ребёнка: Илясова (Кочаринская) Елена Васильевна
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 243 воспреемник - Кочаринский Алексей Васильевич (брат матери)
Бракосочетание
29.04.1907
ГААК ф. 144 оп. 6 д.108 л.195
Рождение ребёнка
29.12.1908 ст.
Дочь: Илясова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Илясова (Горлова) Акилина Евфимьевна
ГААК ф. 144 оп. 6 д.468 также в ГААК ф. 144 оп. 6 д. 1561 л. 2 воспреемник - Илясова Анастасия Васильевна (девица)
Рождение ребёнка
05.11.1910 ст.
Дочь: Илясова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Илясова (Горлова) Акилина Евфимьевна
ГААК ф. 144 оп. 6 д. 1561 л. 171 воспреемник - крестьянская дочь девица Милосердова Наталья Сергеева
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Илясова (Горлова) Акилина Евфимьевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Илясова (Горлова) Акилина Евфимьевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Илясов Александр Иванович
Мать ребёнка: Илясова (Горлова) Акилина Евфимьевна
Смерть
После 1925