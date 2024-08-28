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Илясов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

После 1925

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Илясов Василий Уварович

Мать: Илясова Дарья Косьмина

Бракосочетание
16.01.1900

Жена: Илясова (Кочаринская) Елена Васильевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп.6 д.108 л.101
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Илясов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Илясова (Кочаринская) Елена Васильевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп.6 д.385 л.10
Рождение ребёнка
29.05.1903

Сын: Илясов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Илясова (Кочаринская) Елена Васильевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 115 Воспреемник - Качаринский Дмитрий Васильевич (дядя, родной брат матери)
Рождение ребёнка
11.08.1904

Сын: Илясов Максим Иванович

Мать ребёнка: Илясова (Кочаринская) Елена Васильевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л.185 воспреемник - Кочаринский Андрей Васильевич (дядя)
Рождение ребёнка
12.01.1906

Сын: Илясов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Илясова (Кочаринская) Елена Васильевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 243 воспреемник - Кочаринский Алексей Васильевич (брат матери)
Бракосочетание
29.04.1907

Жена: Илясова (Горлова) Акилина Евфимьевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.108 л.195
Рождение ребёнка
29.12.1908 ст.

Дочь: Илясова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Илясова (Горлова) Акилина Евфимьевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.468 также в ГААК ф. 144 оп. 6 д. 1561 л. 2 воспреемник - Илясова Анастасия Васильевна (девица)
Рождение ребёнка
05.11.1910 ст.

Дочь: Илясова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Илясова (Горлова) Акилина Евфимьевна

ГААК ф. 144 оп. 6 д. 1561 л. 171 воспреемник - крестьянская дочь девица Милосердова Наталья Сергеева
Рождение ребёнка
1919

Сын: Илясов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Илясова (Горлова) Акилина Евфимьевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Илясов Николай Иванович

Мать ребёнка: Илясова (Горлова) Акилина Евфимьевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Илясов Александр Иванович

Мать ребёнка: Илясова (Горлова) Акилина Евфимьевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1925
Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край

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