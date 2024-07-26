Аксенов Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787 ст.
Дата смерти1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.
Отец: Аксенов Алексей
Мать: Прасковья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Аксенов Егор Иванов
Мать ребёнка: Наталья Ильина
Рождение ребёнка
1812 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Ильина
Рождение ребёнка
1825 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Ильина
Смерть
1848 ст.
Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия