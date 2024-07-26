Аксенов Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787 ст.

Дата смерти

1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
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ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.

Отец: Аксенов Алексей

Мать: Прасковья Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ильина

Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Аксенов Егор Иванов

Мать ребёнка: Наталья Ильина

Рождение ребёнка
1812 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Ильина

Рождение ребёнка
1825 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Ильина

Смерть
1848 ст.
Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

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