Шаповалов Лаврентий Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1871
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шаповалов Алексей Лаврентьев
Мать ребёнка: Шаповалова (Хохлова) Елена Поликарпова
Смерть
После 1874