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Шаповалов Лаврентий Афанасьев

Место рождения

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Шаповалов Афанасий Афанасьев

Мать: Шаповалова Марина Емельянова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.02.1871

Жена: Шаповалова (Хохлова) Елена Поликарпова

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Шаповалов Алексей Лаврентьев

Мать ребёнка: Шаповалова (Хохлова) Елена Поликарпова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1874

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