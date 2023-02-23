Медвежова Дарья Качалова
Место рожденияДеревня Марьевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Марьевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
09.11.1909
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно