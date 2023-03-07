Огорельцева (Дресвянникова) Елена Львова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1879 ст.
Рождение ребёнка
18.07.1880 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1882 ст.
Рождение ребёнка
13.09.1885 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно