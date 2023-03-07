Огорельцева (Дресвянникова) Елена Львова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева (Дресвянникова) Елена Львова

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Место рождения

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
28.01.1879 ст.

Муж: Огорельцев Георгий Филиппов

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огорельцев Георгий Филиппов

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1882 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огорельцев Георгий Филиппов

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1885 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огорельцев Георгий Филиппов

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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