Батюкова Агафья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюкова Агафья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 27.07.1894

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.05.1871

Муж: Батюков Александр Захарович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1872

Сын: Батюков Григорий Александрович

Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1873

Дочь: (Батюкова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1878

Сын: Батюков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1882

Дочь: (Батюкова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1884

Дочь: (Батюкова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1889

Дочь: Калинина (Батюкова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1891

Сын: Батюков Пётр Александрович

Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1894

Сын: Батюков Николай Александрович

Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 27.07.1894

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