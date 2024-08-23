Батюкова Агафья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 27.07.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.05.1871
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1872
Сын: Батюков Григорий Александрович
Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович
Рождение ребёнка
30.08.1873
Дочь: (Батюкова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович
Рождение ребёнка
10.07.1878
Сын: Батюков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович
Рождение ребёнка
30.06.1882
Дочь: (Батюкова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович
Рождение ребёнка
01.12.1884
Дочь: (Батюкова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович
Рождение ребёнка
16.02.1889
Дочь: Калинина (Батюкова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович
Рождение ребёнка
10.07.1891
Сын: Батюков Пётр Александрович
Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович
Рождение ребёнка
27.07.1894
Сын: Батюков Николай Александрович
Отец ребёнка: Батюков Александр Захарович
Смерть
После 27.07.1894