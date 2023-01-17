Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анисия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно