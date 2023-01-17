Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анисия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Тихонович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Тихонович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Тихонович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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