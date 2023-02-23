Паршкова Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршкова Евдокия Антоновна

Паршкова Евдокия Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1906

Сын: Паршков Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Паршков Ефим Павлович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршков Ефим Павлович

Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close