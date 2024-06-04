(Цыкина) Екатерина Елисеева
Место рождениядер. Тимошкина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Цыкин Елисей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762