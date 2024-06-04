(Цыкина) Екатерина Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цыкина) Екатерина Елисеева

Место рождения

дер. Тимошкина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Цыкин Елисей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762

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