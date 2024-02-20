Фурсова (Рубных) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Рубных) Евдокия Ильинична

Место рождения

пос. Прокуроровка, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1877

Дата смерти

17.11.1914

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

пос. Прокуроровка, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
24.05.1895

Муж: Фурсов Андрей Григорьевич

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
01.11.1896

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1900

Дочь: Пелагия Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1902

Сын: Фурсов Наум Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1904

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1906

Сын: Фурсов Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1908

Сын: Фурсов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1910

Сын: Фурсов Евдоким Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1912

Сын: Фурсов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1914

Сын: Фурсов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
17.11.1914
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
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